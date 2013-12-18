CNH动态：短天期美元/人民币远汇抬升，年底短期资金需求多

路透香港12月18日 - 香港离岸人民币远汇曲线周三 趋平，主要是年底前短期资金需求略微增加，令短天期远汇升水点数扩大，但长天期相对较为平缓。客盘量减少，令市况清淡。

交易员表示，离岸资金充沛，可望消化年底的资金需求，不过，近期境内流动性偏紧，市场仍将关注境内情况是否影响到离岸。

“年底前短期的流动性有需求，1个月、3个月的远汇买盘比较多，但长天期还是有一点美元卖盘，曲线前端上来一点。 ”一外资银行人士说，“年底前通常短期流动性都是这样。”

本地时间下午5:50时，三个月远汇升水 报140/155，与上日差不多，但较上周五的约130水平升了5.4%。

一年期远期外汇升水 报640/660，上周五约在631，升幅约1.6%。

境外感受到资金需求浮现，境内借资金更是如火如荼，中国银行间市场周三早盘七天期质押式回购利率 率先飙升。市场人士表示，资金面仍深陷窘境，主要大行及股份制商业银行等基本都已加入借钱行列，场内各个期限资金供给均显不足，隔夜和14天期午后预计仍有上涨空间。

市场人士指出，若美联储(FED)决定提早减少买债，市场担心新兴市场流动性会因资金撤离而趋紧，可能会对远汇曲线带来上走的压力，但幅度将因人民币仍具吸引力而和缓很多。

一银行交易员指出，虽然年底资金高，但离岸流动性仍充沛，这是因为投资人憧憬人民币升值空间，金融改革，以及国际化推进，令离岸资金池不仅在香港，在台湾等地也快速累积。

至11月台湾人民币存款 已达1,551.23亿元，较上月大幅成长约25.86%。香港至10月末人民币存款 也创新高至7,816.24亿元，单月增幅是两年半来最大。

即期汇价 尾盘报6.0724，上日约在6.0690。交易员指出，尾盘央行似在境内干预，令离岸价格由稍早的6.0700附近走弱。（完）

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