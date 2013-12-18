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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 18:40 BJT

路透基点：石长铁路寻求60亿人民币贷款案--RLPC

路透香港12月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，石长铁路有限责任公司正寻求60亿元人民币(9.88亿美元)融资案，用于石门-长沙铁路建设。

中国国家开发银行担任牵头行。消息人士透露，大型中资银行也参与进来。

根据公司网站，借款人是由前铁道部和湖南省政府共同所有。

当地媒体称，目前该公司正在建设石门-长沙铁路的一条延长路段，这条铁路西起湖南省常德市的石门县，东至长沙市。(完) (编译 王翔琼；审校 王洋)

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