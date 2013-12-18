东南亚股市：涨跌各异，万众期待美联储决议出炉

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透12月18日 - 东南亚股市周三陷入区间震荡，因焦虑的投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)作出何时将开始缩减购债政策的决定。
泰国股市 表现最好，终场收高1%，受助于信息科技类股。菲律宾股市 涨0.6%。
印尼股市 小涨0.3%，至接近一周高位。
“市场热度正在下降，海外投资者不愿在获悉美联储何时将开始缩减购债政策前，有任何大的动作。”Ciptadana Securities主管John Teja说。
其他东南亚国家股市均收低。马来西亚股市 收跌0.2%，日内有4373万美元外资流出；上日该股市录得纪录收盘高位。新加坡股市 收低0.2%。
越南股市 收低0.1%，因投资者等待更多有助于市场的经济面消息出炉。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 388.80 -0.27 -0.07 -8.32 424.10
新加坡 3061.78 -5.79 -0.19 -3.32 3167.08
马来西亚 1847.50 -3.40 -0.18 +9.39 1688.95
泰国 1349.86 12.68 +0.95 -3.02 1391.93
印尼 4196.28 13.94 +0.33 -2.79 4316.69
菲律宾 5961.55 32.56 +0.55 +2.56 5812.73
越南 505.25 -0.42 -0.08 +22.12 413.73
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当