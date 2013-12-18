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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 18:39 BJT

东南亚股市：涨跌各异，万众期待美联储决议出炉

路透12月18日 - 东南亚股市周三陷入区间震荡，因焦虑的投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)作出何时将开始缩减购债政策的决定。

泰国股市 表现最好，终场收高1%，受助于信息科技类股。菲律宾股市 涨0.6%。

印尼股市 小涨0.3%，至接近一周高位。

“市场热度正在下降，海外投资者不愿在获悉美联储何时将开始缩减购债政策前，有任何大的动作。”Ciptadana Securities主管John Teja说。

其他东南亚国家股市均收低。马来西亚股市 收跌0.2%，日内有4373万美元外资流出；上日该股市录得纪录收盘高位。新加坡股市 收低0.2%。

越南股市 收低0.1%，因投资者等待更多有助于市场的经济面消息出炉。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 388.80 -0.27 -0.07 -8.32 424.10

新加坡 3061.78 -5.79 -0.19 -3.32 3167.08

马来西亚 1847.50 -3.40 -0.18 +9.39 1688.95

泰国 1349.86 12.68 +0.95 -3.02 1391.93

印尼 4196.28 13.94 +0.33 -2.79 4316.69

菲律宾 5961.55 32.56 +0.55 +2.56 5812.73

越南 505.25 -0.42 -0.08 +22.12 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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