路透基点：日盛国际租赁20亿台币三年期贷款案启动--RLPC

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透香港12月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，牵头行兼簿记行彰化商业银行和兆丰国际商业银行已启动日盛国际租赁股份有限公司的20亿台币(6,700万美元)三年期融资案。
借款人6月时刚刚得到一笔21亿台币三年期循环信贷。
彰化银行为额度代理行。
本案分为A部分18亿台币循环信贷和B部分2亿台币商业票据担保。
A部分利率为较90天和180天二级市场商业票据利率加码110个基点，B部分提供105个基点的年担保费。
银行受邀参与此案。承贷3亿台币或以上者，有20个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷2-2.99亿台币者，有15个基点的费用，享有副牵头行头衔；承贷1.5-1.99台币者，可获得10个基点的费用。
如果资金动用比例不到60%，将有20个基点的承诺费。
本案由借款人的董事长和母公司日盛金控的一名大股东担保。
所筹款项用作营运资本。回覆期截至1月17日。
6月时的交易由台湾银行牵头，并有其他六家银行参与，贷款利率较二级市场商业票据利率加码100个基点。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当