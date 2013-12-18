路透基点：日盛国际租赁20亿台币三年期贷款案启动--RLPC

路透香港12月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，牵头行兼簿记行彰化商业银行和兆丰国际商业银行已启动日盛国际租赁股份有限公司的20亿台币(6,700万美元)三年期融资案。

借款人6月时刚刚得到一笔21亿台币三年期循环信贷。

彰化银行为额度代理行。

本案分为A部分18亿台币循环信贷和B部分2亿台币商业票据担保。

A部分利率为较90天和180天二级市场商业票据利率加码110个基点，B部分提供105个基点的年担保费。

银行受邀参与此案。承贷3亿台币或以上者，有20个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷2-2.99亿台币者，有15个基点的费用，享有副牵头行头衔；承贷1.5-1.99台币者，可获得10个基点的费用。

如果资金动用比例不到60%，将有20个基点的承诺费。

本案由借款人的董事长和母公司日盛金控的一名大股东担保。

所筹款项用作营运资本。回覆期截至1月17日。

6月时的交易由台湾银行牵头，并有其他六家银行参与，贷款利率较二级市场商业票据利率加码100个基点。(完)