国际油市：香港与日韩380-cst燃料油供应趋紧，新加坡燃料油市场持稳

路透新加坡12月18日 - 贸易消息人士称，船货到岸拖延导致香港船用燃料油供应趋紧。

路透数据显示，香港装船的380-cst船用燃料油较新加坡现货价格升水周三升至每吨25.50美元，较上周攀升11.50美元。

“香港供应相当紧俏，特别是380-cst燃料油，因为船货到港被延迟...需要380-cst燃料油的买家不得不以180-cst燃料油代替，”一位香港的贸易消息人士称。

香港的船用燃料油自新加坡进口。

交易商表示，日本与韩国的供应自11月底以来一直比较紧张，并未出现缓和迹象。

韩国与日本的船用燃料油较新加坡现货价格升水仍分别为每吨45-50美元和60美元。

日本船用燃料油供应已经明显趋紧，因多数交易商已经无货可卖。

(跳一)其他消息方面，贸易消息人士周三称，韩国炼油商Hyundai Oilbank已经签订合同，将从日本三菱商事购买380-cst船用燃料油。

三菱商事将在2014年1-12月期间向Hyundai Oilbank提供60,000吨燃料油，成本加运费价格为每吨较新加坡380-cst燃料油现货报价升水约15美元。

新加坡燃料油市场周三持稳，180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水分别持平于0.36美元和0.31美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻