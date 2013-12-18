国际油市：香港与日韩380-cst燃料油供应趋紧，新加坡燃料油市场持稳

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡12月18日 - 贸易消息人士称，船货到岸拖延导致香港船用燃料油供应趋紧。
路透数据显示，香港装船的380-cst船用燃料油较新加坡现货价格升水周三升至每吨25.50美元，较上周攀升11.50美元。
“香港供应相当紧俏，特别是380-cst燃料油，因为船货到港被延迟...需要380-cst燃料油的买家不得不以180-cst燃料油代替，”一位香港的贸易消息人士称。
香港的船用燃料油自新加坡进口。
交易商表示，日本与韩国的供应自11月底以来一直比较紧张，并未出现缓和迹象。
韩国与日本的船用燃料油较新加坡现货价格升水仍分别为每吨45-50美元和60美元。
日本船用燃料油供应已经明显趋紧，因多数交易商已经无货可卖。
(跳一)其他消息方面，贸易消息人士周三称，韩国炼油商Hyundai Oilbank已经签订合同，将从日本三菱商事购买380-cst船用燃料油。
三菱商事将在2014年1-12月期间向Hyundai Oilbank提供60,000吨燃料油，成本加运费价格为每吨较新加坡380-cst燃料油现货报价升水约15美元。
新加坡燃料油市场周三持稳，180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水分别持平于0.36美元和0.31美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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