欧洲汇市：英镑兑美元与欧元跳涨，因英国就业报告强于预期

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
在8月份的前瞻性指引中，英国央行曾表示除非失业率跌到7%以下，否则不会考虑升息。该央行预计这一水平可能在2016年底前达到。不过，上月英国央行表示，失业率最早可能在2014年第四季触及7%。
欧元兑英镑 从数据公布前的0.84355英镑下跌到了0.8405英镑。
英国12月工业联盟零售销售差值升至正34，追平9月的15个月高位，也给英镑带来支撑。
不过需要注意的是，英国央行警告称，如果英镑进一步走强，则该国经济复苏可能面临风险。本月稍早，英镑兑一揽子货币曾触及五年高点。
英国央行还称，通胀率可能在2014年初时触及2%的目标，为逾四年来首次。(完)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
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