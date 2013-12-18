欧洲汇市：英镑兑美元与欧元跳涨，因英国就业报告强于预期

在8月份的前瞻性指引中，英国央行曾表示除非失业率跌到7%以下，否则不会考虑升息。该央行预计这一水平可能在2016年底前达到。不过，上月英国央行表示，失业率最早可能在2014年第四季触及7%。

欧元兑英镑 从数据公布前的0.84355英镑下跌到了0.8405英镑。

英国12月工业联盟零售销售差值升至正34，追平9月的15个月高位，也给英镑带来支撑。

不过需要注意的是，英国央行警告称，如果英镑进一步走强，则该国经济复苏可能面临风险。本月稍早，英镑兑一揽子货币曾触及五年高点。

英国央行还称，通胀率可能在2014年初时触及2%的目标，为逾四年来首次。(完)

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