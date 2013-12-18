国际油市：亚洲柴油现货价差保持坚挺，受益于现货买需

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡12月18日 - 亚洲柴油现货价差保持坚挺，受益于越南的现货买盘，以及Reliance炼厂意外遭遇电力中断。行业消息人士称，电力中断可能会影响油品的供给。
越南Saigon Petro买入1万吨含硫0.25%的柴油船货，装运日期为1月7-11日，离岸价为每桶升水约0.50美元。
其以成本加运费价每桶升水约2.10美元的价格买进1.5万吨船期为1月10-20日的柴油，含硫量为0.25%。这比最初该公司的需求量多出约5,000吨，不过消息人士称这并非是因为需求突然增加，而是出于物流因素。
越南最大的燃料进口商Petrolimex买进两船、每船3.5万吨1月船期、含硫500ppm的柴油，台湾离岸价(FOB)为每桶升水约0.15美元。
其还以新加坡FOB每桶贴水约0.10美元的价格买进3.5万吨含硫0.25%的船货。
一业内消息称，Petrolimex仍在商定其定期供给合约，欲从国内Dung Quat炼厂或通过进口购买柴油。该消息人士还表示，该公司不会取消第一季进口，但会在国内需求强劲的情况下继续买进。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当