国际油市：亚洲柴油现货价差保持坚挺，受益于现货买需

路透新加坡12月18日 - 亚洲柴油现货价差保持坚挺，受益于越南的现货买盘，以及Reliance炼厂意外遭遇电力中断。行业消息人士称，电力中断可能会影响油品的供给。

越南Saigon Petro买入1万吨含硫0.25%的柴油船货，装运日期为1月7-11日，离岸价为每桶升水约0.50美元。

其以成本加运费价每桶升水约2.10美元的价格买进1.5万吨船期为1月10-20日的柴油，含硫量为0.25%。这比最初该公司的需求量多出约5,000吨，不过消息人士称这并非是因为需求突然增加，而是出于物流因素。

越南最大的燃料进口商Petrolimex买进两船、每船3.5万吨1月船期、含硫500ppm的柴油，台湾离岸价(FOB)为每桶升水约0.15美元。

其还以新加坡FOB每桶贴水约0.10美元的价格买进3.5万吨含硫0.25%的船货。

一业内消息称，Petrolimex仍在商定其定期供给合约，欲从国内Dung Quat炼厂或通过进口购买柴油。该消息人士还表示，该公司不会取消第一季进口，但会在国内需求强劲的情况下继续买进。(完)

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