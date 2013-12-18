美国数据：12月13日当周抵押贷款申请下降至数年低点

路透纽约12月18日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下降至数年低点。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，12月13日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降5.5%至374.6。

该指数在过去七周中有六周下降。MBA研究部门的副总裁Mike Fratantoni表示，该指数降至“逾12年低点...因为在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议即将召开之际利率上涨。”

经季节调整的再融资申请指数下降4.3%，购房贷款指数则下跌6.1%。

再融资申请在整体抵押贷款活动中所占比重升至65.8%，此前一周为65%。可调整利率抵押贷款(ARM)在整体抵押贷款申请中占比从前一周的8.1%降至7.9%，前一周该比例为2008年7月以来最高水准。

30年期固息抵押贷款利率平均为4.62%，较此前一周的4.61%上升1个基点。