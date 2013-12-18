国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，接近10个月高位

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡12月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第二日上升，几乎触及每吨164.65美元的10个月高位，因为在供应紧张之际需求却坚挺。
交易商称，印度Reliance Industries炼厂发生电力中断或将加剧供应紧张局面。
行业消息人士表示，这家炼厂关闭了两座原油加工装置中的一座，可能在一两周后恢复运转。
“买家起初因为看到不少西方船货运往亚洲而后撤，但后来他们意识到市场中的供给还是不够，”一位新加坡的交易商表示。
印度的出口量仍偏低，因国内炼厂还在停产维护。该国第四季月均出口量约为60万吨，前九个月平均为66万吨。
而石脑油需求保持强劲，因亚洲裂解商大多已经开足马力。
马来西亚Lotte Chemical Titan购买了5-5.5万吨2月上半月到达Pasir Gudang的全馏分石脑油，成本加运费价格为每吨较日本报价升水约10美元。
印度石油天然气公司(ONGC)出售3.5万吨1月11-21日发往Marubeni的石脑油，离岸价为每吨较中东价格升水35美元左右。
亚洲汽油裂解价差从四个半月高点降至每桶5.62美元的两日低点，不过较一个月前的水平仍高出约8.3%。
越南Saigon Petro购买2万吨汽油，比最初计划增加一倍。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当