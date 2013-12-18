国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，接近10个月高位

路透新加坡12月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第二日上升，几乎触及每吨164.65美元的10个月高位，因为在供应紧张之际需求却坚挺。

交易商称，印度Reliance Industries炼厂发生电力中断或将加剧供应紧张局面。

行业消息人士表示，这家炼厂关闭了两座原油加工装置中的一座，可能在一两周后恢复运转。

“买家起初因为看到不少西方船货运往亚洲而后撤，但后来他们意识到市场中的供给还是不够，”一位新加坡的交易商表示。

印度的出口量仍偏低，因国内炼厂还在停产维护。该国第四季月均出口量约为60万吨，前九个月平均为66万吨。

而石脑油需求保持强劲，因亚洲裂解商大多已经开足马力。

马来西亚Lotte Chemical Titan购买了5-5.5万吨2月上半月到达Pasir Gudang的全馏分石脑油，成本加运费价格为每吨较日本报价升水约10美元。

印度石油天然气公司(ONGC)出售3.5万吨1月11-21日发往Marubeni的石脑油，离岸价为每吨较中东价格升水35美元左右。

亚洲汽油裂解价差从四个半月高点降至每桶5.62美元的两日低点，不过较一个月前的水平仍高出约8.3%。

越南Saigon Petro购买2万吨汽油，比最初计划增加一倍。(完)

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