全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌逾3%，海峡型及巴拿马型费率双降

路透12月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三走低，因海岬型及巴拿马型船运费双双下滑。

乾散货运价指数急跌69点，或3.1%，至2,156点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 挫跌180点或4.71%，至3,638点。日均获利减少1,562美元，至32,850美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌79点，或3.9%，至1,946点。日均获利降628美元，至15,519美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

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