表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.600%，投标倍数为2.42

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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路透华盛顿12月18日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.600 中值 1.555 低值 1.473 价格/得标 价格 99.521314 高值得标比率 2.21% 投标倍数 2.42 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,117,700 总投标 84,609,867,700 竞争性投标得标 34,969,118,000 非竞争性投标得标 30,999,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 64,789,600,000 初级市场交易商得标 21,814,297,500 直接投标 10,760,000,000 直接投标得标 4,125,552,500 间接投标 9,029,268,000 间接投标得标 9,029,268,000 发行细节 发行日 2013/12/31 到期日 2018/12/31 CUSIP码 912828A75 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 母红; 审校 张明钧)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选