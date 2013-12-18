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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 01:02 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.600%，投标倍数为2.42

路透华盛顿12月18日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.600 中值 1.555 低值 1.473 价格/得标 价格 99.521314 高值得标比率 2.21% 投标倍数 2.42 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,117,700 总投标 84,609,867,700 竞争性投标得标 34,969,118,000 非竞争性投标得标 30,999,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 64,789,600,000 初级市场交易商得标 21,814,297,500 直接投标 10,760,000,000 直接投标得标 4,125,552,500 间接投标 9,029,268,000 间接投标得标 9,029,268,000 发行细节 发行日 2013/12/31 到期日 2018/12/31 CUSIP码 912828A75 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红; 审校 张明钧)

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