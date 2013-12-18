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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 02:05 BJT

英国评等：惠誉确认英国评等为AA+，评等展望稳定

路透12月18日 - 信用评等机构惠誉周三确认英国长期外币发行仍违约评等为AA+，原因在于该国经济转强。

惠誉表示，英国经济较上次评估时更为强劲，第二及第三季国内生产总值(GDP)分别成长0.7%及0.8%。

惠誉指出，英国评等“受到高所得、多元化且具有弹性的经济所支撑，同时也受到政治及社会高度稳定所支持。”

评等展望为稳定。(完) (编译 张明钧; 审校 母红)

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