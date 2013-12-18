英国评等：惠誉确认英国评等为AA+，评等展望稳定

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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路透12月18日 - 信用评等机构惠誉周三确认英国长期外币发行仍违约评等为AA+，原因在于该国经济转强。
惠誉表示，英国经济较上次评估时更为强劲，第二及第三季国内生产总值(GDP)分别成长0.7%及0.8%。
惠誉指出，英国评等“受到高所得、多元化且具有弹性的经济所支撑，同时也受到政治及社会高度稳定所支持。”
评等展望为稳定。(完) (编译 张明钧; 审校 母红)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选