欧元债市：德国公债价格下跌，受美国房市数据打击

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
* 美联储会议将决定是否缩减购债规模
* 德国明年发债规模将降至2007年以来最低水准
* 美国房屋开工数据创近六年新高
路透伦敦12月18日 - 德国公债价格周三下跌，此前数据显示美国11月房屋开工创下近六年来新高，令投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布关键决议前持审慎态度。
房市数据与近期美国经济数据改善的趋势相吻合，这可能影响美联储开始缩减货币刺激规模的时程。多数分析师预期美联储将自3月开始缩减购债，但强劲数据令投资人担心美联储可能本月就开始行动。
美国债市近期一直受到美联储减少购债的预期打压，德国债市亦是如此，但程度相对较轻。这两大最高评级资产过去一直呈现同向波动。
德国周三表示明年发债规模将降至2007年以来最低后，德债迅速回吐此前涨幅。
德国公债期货 收低15个跳动点至140.14，稍早一度高见140.49。德国10年期公债收益率(殖利率) 上涨1个基点至1.84%。
“今日影响德债表现的一个重要元素，就是德国公布发债日程表，当中显示该国财政情况良好，”Sunrise Brokers固定收益研究主管Gianluca Ziglio表示。“...但之后公布的美国房屋开工表现令人印象十分深刻，市场开始反应以下假设...即美联储仍有可能今日缩减购债。”
欧元区其他债市方面，意大利10年期公债收益率 上升3个基点至4.08%，西班牙10年期公债收益率 升5个基点至4.16%，收益率升幅超过了区内其他公债。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 母红)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 -- AA 4/10-4/12 中信建投证券 惠通投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA