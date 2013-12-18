欧元债市：德国公债价格下跌，受美国房市数据打击

* 美联储会议将决定是否缩减购债规模

* 德国明年发债规模将降至2007年以来最低水准

* 美国房屋开工数据创近六年新高

路透伦敦12月18日 - 德国公债价格周三下跌，此前数据显示美国11月房屋开工创下近六年来新高，令投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布关键决议前持审慎态度。

房市数据与近期美国经济数据改善的趋势相吻合，这可能影响美联储开始缩减货币刺激规模的时程。多数分析师预期美联储将自3月开始缩减购债，但强劲数据令投资人担心美联储可能本月就开始行动。

美国债市近期一直受到美联储减少购债的预期打压，德国债市亦是如此，但程度相对较轻。这两大最高评级资产过去一直呈现同向波动。

德国周三表示明年发债规模将降至2007年以来最低后，德债迅速回吐此前涨幅。

德国公债期货 收低15个跳动点至140.14，稍早一度高见140.49。德国10年期公债收益率(殖利率) 上涨1个基点至1.84%。

“今日影响德债表现的一个重要元素，就是德国公布发债日程表，当中显示该国财政情况良好，”Sunrise Brokers固定收益研究主管Gianluca Ziglio表示。“...但之后公布的美国房屋开工表现令人印象十分深刻，市场开始反应以下假设...即美联储仍有可能今日缩减购债。”

欧元区其他债市方面，意大利10年期公债收益率 上升3个基点至4.08%，西班牙10年期公债收益率 升5个基点至4.16%，收益率升幅超过了区内其他公债。(完)

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