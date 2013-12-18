版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 19日 星期四 02:03 BJT

金属期市：期铜小跌，美联储公布利率决定前市场交投谨慎

* 交易商静待美联储在1900 GMT公布利率决定

* 美国12月民间部门扩张，房屋开工增加

* 锌价触及九个月高位

路透伦敦12月18日 - 期铜周三走低，从本周触及的近两个月高位进一步回落，投资者交投谨慎，因乐观的经济数据引发市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能提前开始缩减购债。

锌价亦收低，稍早一度因为供给短缺而触及九个月高位，但之后回吐涨幅。

美联储将于周三晚些时候结束为期两天的会议，就经济刺激计划未来的走向做出决定。

LME指标三个月期铜 收跌0.1%，报每吨7,270美元，周一及周二都未能突破7,300美元阻力。

“今日可以见到一些失望性清盘，”一名交易商表示。

周三公布的数据进一步增强了美联储缩减购债的机率。数据显示，美国11月房屋开工猛增至近六年来最高水平。

一旦美联储开始缩减购债，美元可能走强，从而打压以美元计价的商品价格。

三个月期锌 一度触及日高每吨2,010美元，创3月以来最高，但收盘下跌0.4%至1,991美元。

国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布月报显示，全球锌市今年前10个月供给短缺2,000吨。

三个月期铝 收涨0.1%，报每吨1,798美元。三个月期铅 上涨0.5%，收报每吨2,183美元。

三个月期锡 上扬0.6%，收报每吨22,910美元。三个月期镍 收涨0.5%，报每吨14,135美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译/审校 母红/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐