金属期市：期铜小跌，美联储公布利率决定前市场交投谨慎

* 交易商静待美联储在1900 GMT公布利率决定
* 美国12月民间部门扩张，房屋开工增加
* 锌价触及九个月高位
路透伦敦12月18日 - 期铜周三走低，从本周触及的近两个月高位进一步回落，投资者交投谨慎，因乐观的经济数据引发市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能提前开始缩减购债。
锌价亦收低，稍早一度因为供给短缺而触及九个月高位，但之后回吐涨幅。
美联储将于周三晚些时候结束为期两天的会议，就经济刺激计划未来的走向做出决定。
LME指标三个月期铜 收跌0.1%，报每吨7,270美元，周一及周二都未能突破7,300美元阻力。
“今日可以见到一些失望性清盘，”一名交易商表示。
周三公布的数据进一步增强了美联储缩减购债的机率。数据显示，美国11月房屋开工猛增至近六年来最高水平。
一旦美联储开始缩减购债，美元可能走强，从而打压以美元计价的商品价格。
三个月期锌 一度触及日高每吨2,010美元，创3月以来最高，但收盘下跌0.4%至1,991美元。
国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布月报显示，全球锌市今年前10个月供给短缺2,000吨。
三个月期铝 收涨0.1%，报每吨1,798美元。三个月期铅 上涨0.5%，收报每吨2,183美元。
三个月期锡 上扬0.6%，收报每吨22,910美元。三个月期镍 收涨0.5%，报每吨14,135美元。(完)
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(编译/审校 母红/张明钧)