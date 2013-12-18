纽约期市：期糖跌至三年半低位，基金卖盘未见减弱

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收跌1%，受沪胶疲软拖累
路透东京3月30日 - 东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周四追随沪胶疲弱走势，回吐涨幅收跌1%。沪胶距离数月低点不远，市场人士称因为供应担忧缓解。
路透纽约/伦敦12月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货周三在淡静交投中续跌，触及三年半低位，进一步深陷超卖区域，因供应过剩打压市场，基金继续抛售。
英镑 大涨在盘中多数时间支撑以美元计价的ICE可可期货，打压LIFFE可可合约。ICE阿拉比卡咖啡价格上涨，受整体商品市场走强带动，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减货币刺激计划的线索。LIFFE罗布斯塔咖啡连续第三日下跌，逼近100日均线。
原糖价格自2011年初以来已下跌过半，因连续几季产出高于需求，导致全球库存增加。过去两个月超过20%的跌幅已经导致市场进入严重超卖状况，14日相对强弱指标(RSI)来到14附近，创下近月合约自1982年以来的最低RSI水准。
荷兰合作银行资深软商品分析师Tracey Allen表示，“从基本面来看，巨大的供给压力拖累价格走低。”
“投机清盘主要是由市场供过于求的基本面所带动。”
ICE-3月原糖期货 一度跌至每磅15.86美分，创近月合约自2010年7月以来最低，之后扳回跌幅，1731GMT时下跌0.04美分，报每磅15.92美分。交易所数据显示，周二下跌时，未平仓合约量大增逾1万口，至821,697口，创10月29日以来新高。
Liffe-3月白糖期货 收跌3.00美元，或0.7%，报每吨432.80美元，盘中触及2010年5月以来最低432.50美元。
可可期货涨跌不一，ICE-3月可可期货 收跌1美元，报每吨2,770美元，盘中多数时间因为英镑上涨而持坚。Liffe-3月可可期货 收跌13英镑，或0.7%，报每吨1,771英镑。
Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 回落21美元，或1.2%，收报每吨1,696美元，仅略高于100日均线切入位1,685美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 上涨1.55美分，或1.4%，报每磅1.1570美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 母红)
路透东京3月30日 - 东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周四追随沪胶疲弱走势，回吐涨幅收跌1%。沪胶距离数月低点不远，市场人士称因为供应担忧缓解。
路透上海3月30日 - 中国吉林省财政厅周四公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额131.4425亿元人 民币的专项地方债，期限五年，中标利率3.56%，较区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度为15%。 这也是吉林省财政厅一周内第二次定向发行地方债，其周二当日采用定向承销发行方式发行了总额145.259 5亿元人民币的一般地方债，期限三年和七年，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同期限国债收益率 五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 专项债 131.4425 5 3.56% 3.10 46 15 券
* 欧元触及九日低点，此前德国萨克森州年通胀率下滑 * 有关欧洲央行消息的报导拉低欧元区短期利率 * 周四四位欧洲央行官员将发表讲话 * 2017年全球汇率图表：http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦3月30日 - 周四欧元人气的波动连续第二天主导全球主要汇市，德国地区性通胀率初值疲弱，打击欧元兑美元跌至九日低点。 美元多头仍在从对特朗普行情的信心骤降之中恢复，美元兑日圆 又在111日圆之上难有进展。 但美元兑欧元 在欧洲盘初上涨约0.2%，报1.0737，此前德国萨克森州公布物价较上年同期增幅从2.4%下滑至1.8%。 这低于欧洲央行约2%的目标，此前欧洲央行官员对市场转向预期收紧政策及欧元区利率走高感到不悦，导致欧元受挫。 花旗G10货币策略师Josh O'Byrne表示，“我们真的希望能够取得更多数据再来下结论，但昨天显然已经对短天期利率设下缓冲，这也导致欧元人气转弱。” “环绕美元的人气消退许多。整体而言我认为大部分