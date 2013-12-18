纽约期市：期糖跌至三年半低位，基金卖盘未见减弱

《全球汇市》德国地区性通胀数据打击欧元下跌，美元兑日圆走势困顿

* 欧元触及九日低点，此前德国萨克森州年通胀率下滑 * 有关欧洲央行消息的报导拉低欧元区短期利率 * 周四四位欧洲央行官员将发表讲话 * 2017年全球汇率图表：http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦3月30日 - 周四欧元人气的波动连续第二天主导全球主要汇市，德国地区性通胀率初值疲弱，打击欧元兑美元跌至九日低点。 美元多头仍在从对特朗普行情的信心骤降之中恢复，美元兑日圆 又在111日圆之上难有进展。 但美元兑欧元 在欧洲盘初上涨约0.2%，报1.0737，此前德国萨克森州公布物价较上年同期增幅从2.4%下滑至1.8%。 这低于欧洲央行约2%的目标，此前欧洲央行官员对市场转向预期收紧政策及欧元区利率走高感到不悦，导致欧元受挫。 花旗G10货币策略师Josh O'Byrne表示，“我们真的希望能够取得更多数据再来下结论，但昨天显然已经对短天期利率设下缓冲，这也导致欧元人气转弱。” “环绕美元的人气消退许多。整体而言我认为大部分