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亚洲 | 2013年 12月 19日 星期四 02:40 BJT

纽约期市：期糖跌至三年半低位，基金卖盘未见减弱

路透纽约/伦敦12月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货周三在淡静交投中续跌，触及三年半低位，进一步深陷超卖区域，因供应过剩打压市场，基金继续抛售。

英镑 大涨在盘中多数时间支撑以美元计价的ICE可可期货，打压LIFFE可可合约。ICE阿拉比卡咖啡价格上涨，受整体商品市场走强带动，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减货币刺激计划的线索。LIFFE罗布斯塔咖啡连续第三日下跌，逼近100日均线。

原糖价格自2011年初以来已下跌过半，因连续几季产出高于需求，导致全球库存增加。过去两个月超过20%的跌幅已经导致市场进入严重超卖状况，14日相对强弱指标(RSI)来到14附近，创下近月合约自1982年以来的最低RSI水准。

荷兰合作银行资深软商品分析师Tracey Allen表示，“从基本面来看，巨大的供给压力拖累价格走低。”

“投机清盘主要是由市场供过于求的基本面所带动。”

ICE-3月原糖期货 一度跌至每磅15.86美分，创近月合约自2010年7月以来最低，之后扳回跌幅，1731GMT时下跌0.04美分，报每磅15.92美分。交易所数据显示，周二下跌时，未平仓合约量大增逾1万口，至821,697口，创10月29日以来新高。

Liffe-3月白糖期货 收跌3.00美元，或0.7%，报每吨432.80美元，盘中触及2010年5月以来最低432.50美元。

可可期货涨跌不一，ICE-3月可可期货 收跌1美元，报每吨2,770美元，盘中多数时间因为英镑上涨而持坚。Liffe-3月可可期货 收跌13英镑，或0.7%，报每吨1,771英镑。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 回落21美元，或1.2%，收报每吨1,696美元，仅略高于100日均线切入位1,685美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 上涨1.55美分，或1.4%，报每磅1.1570美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 母红)

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