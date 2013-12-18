拉美汇市：多数拉美货币下跌，等候美联储宣判

路透里约热内卢12月18日 - 多数拉美货币周三下跌，其中巴西雷亚尔下跌多达1%，投资人翘首等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否缩减刺激规模的关键决策。

虽然多数分析师预期美联储要到明年才会放慢购债脚步，但许多分析师预期美国决策官员将会更为清楚地传达此举已迫在眉睫的讯息，而这恐将进一步打压新兴市场货币。

DailyFX汇市分析师在致客户报告中指出，“我们相信美联储对经济的看法将更为乐观...应会支持美元走强。”

巴西雷亚尔兑美元 下跌0.9%至2.3413雷亚尔，扭转前三日上涨走势。午后一度低见2.3485雷亚尔，跌幅超过1%。

由于担心全球市场动荡，巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周三呼吁美国决策人士尽早开始缩减货币政策。

墨西哥披索兑美元 跌0.4%，连续第三日下跌。智利披索兑美元 下跌0.3%。墨西哥披索上周大涨，此前该国国会决定对外开放油气产业供民间投资。(完)

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