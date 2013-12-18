美国FED：缩减每月购债规模100亿美元，但暗示维持低利率更久

路透华盛顿12月18日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。

美联储宣布，将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。

美联储此举会令许多投资人意外，这是对经济和就业市场前景改善的认可，是历来最大规模的货币政策行动的历史性转折点。

美联储的购债计划令其总共持有约4万亿美元债券，其缩减购债的路径暗藏诸多风险，包括可能令利率高于目标，以及令投资人失去信心。

美联储在两日货币政策会议后的声明中表示，“小幅”缩减购债进度是鉴于就业市场状况改善。

但美联储也表示，在失业率降至6.5%之后“相当长的一段时间内”维持近零利率“可能会是适当的”，此举或是为防止可能殃及经济复苏的市场剧烈反应。

美联储主席贝南克将在1930GMT举行记者会，解释美联储的想法。

另外，美联储还下调未来几年的通胀和失业率预估，鉴于上月失业率降速超过预期，已降至五年低点7%。美联储预计明年年底失业率将降至6.3-6.6%，之前预估为6.4-6.8%。

有三位政策制定者现预计首次升息将在2016年，9月时仅有两位做如此预估，但12位政策制定者中大多数仍预计将在2015年升息。

美联储以9:1投票通过政策决定，波士顿联储总裁罗森格伦有异议，因认为失业率仍然高企且通胀率远低于目标。(完)