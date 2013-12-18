全球金市：金价在美联储决议出炉后震荡上行

路透纽约12月18日 - 金价周三续涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布缩减购债规模，但暗示指标利率维持在低档的时间较先前承诺还要久，以试图缓解各界对于等待已久缩减购债举动的反应。

美联储称每月购债规模将减少100亿美元至750亿美元，可以说是为结束此无前例支撑美国经济举措跨出第一步。

不过美联储也提到，当失业率降至6.5%以下时，维持隔夜拆款利率于近零水准“很长一段时间可能是适当做法”，此举可能旨在避免市场出现剧烈反应从而损及经济复苏。

美联储缩减购债消息出炉后，金价的初期反应为下跌，但之后迅速反弹，尾随股市走升，而美元兑欧元下跌。

加州Merk Funds投资组合经理Axel Merk表示，“金价表现良好是因为美联储承诺当通胀的确上升时将慢一步升息。”

1947GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,236.10美元。

美国2月期金 收涨4.90美元，结算价报每盎司1,235美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1235.00 4.90 0.4 1220.00 1244.00 128,078 COMEX白银期货 20.059 0.219 1.1 19.425 20.265 35,565 COMEX铂金期货 1342.70 -1.90 -0.1 1330.30 1355.50 13,856 COMEX钯金期货 699.45 -1.60 -0.2 697.00 710.50 3,989 现货金 1236.10 6.50 0.5 1224.30 1244.25 现货银 20.060 0.190 1.0 19.750 20.240 现货铂金 1342.74 -2.99 -0.2 1344.75 1357.00 现货钯金 701.25 4.00 0.6 700.00 708.25(完)

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