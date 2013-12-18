美国股市: 道琼工业指数收涨1.84%，Nasdaq指数攀升1.15%

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约12月18日 - 美国股市周三收涨，道指和标普500指数触及纪录收盘高位，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布小规模缩减购债，证实美国经济复苏站稳脚跟。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高292.71点，或1.84%，至16,167.97点，为纪录收盘高位；标准普尔500指数 收涨29.65点，或1.66%，至1,810.65点，也为纪录收盘高位；Nasdaq指数 上扬46.38点，或1.15%，至4,070.06点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选