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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 05:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨1.84%，Nasdaq指数攀升1.15%

路透纽约12月18日 - 美国股市周三收涨，道指和标普500指数触及纪录收盘高位，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布小规模缩减购债，证实美国经济复苏站稳脚跟。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高292.71点，或1.84%，至16,167.97点，为纪录收盘高位；标准普尔500指数 收涨29.65点，或1.66%，至1,810.65点，也为纪录收盘高位；Nasdaq指数 上扬46.38点，或1.15%，至4,070.06点。(完)

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