表格：新西兰第三季经季调后GDP较前季成长1.4%，预估为成长1.1%

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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路透惠灵顿12月19日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第三季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长1.4%，较上年同期增长3.5%。
路透调查预估为较前季成长1.1%，较上年同期成长3.2%。新西兰央行预估第三季GDP增幅为1.1%。
(括号内为修正前的数值)
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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第三季 第二季 2012年第三季
+1.4% +0.3% (+0.2) +0.2% ---------------------------------------------------------------
GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第三季 第二季 2012年第三季
+3.5% +2.3% (+2.5) +1.9% ---------------------------------------------------------------
实质年平均变动 *
第三季 第二季 2012年第三季
+2.3% +2.7% +2.4% ---------------------------------------------------------------
GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第三季 第二季 2012年第三季
+1.1% +0.2% (+0.1) +0.5% ---------------------------------------------------------------
GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第三季 第二季 2012年第三季
+2.7% +2.7% +3.1% ---------------------------------------------------------------
* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。
新西兰统计局称，第四季GDP数据将于3月20日公布。(完) (编译 母红; 审校 龚芳)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选