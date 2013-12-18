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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 06:07 BJT

表格：新西兰第三季经季调后GDP较前季成长1.4%，预估为成长1.1%

路透惠灵顿12月19日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第三季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长1.4%，较上年同期增长3.5%。

路透调查预估为较前季成长1.1%，较上年同期成长3.2%。新西兰央行预估第三季GDP增幅为1.1%。

(括号内为修正前的数值)

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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2012年第三季

+1.4% +0.3% (+0.2) +0.2% ---------------------------------------------------------------

GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2012年第三季

+3.5% +2.3% (+2.5) +1.9% ---------------------------------------------------------------

实质年平均变动 *

第三季 第二季 2012年第三季

+2.3% +2.7% +2.4% ---------------------------------------------------------------

GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2012年第三季

+1.1% +0.2% (+0.1) +0.5% ---------------------------------------------------------------

GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2012年第三季

+2.7% +2.7% +3.1% ---------------------------------------------------------------

* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。

新西兰统计局称，第四季GDP数据将于3月20日公布。(完) (编译 母红; 审校 龚芳)

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