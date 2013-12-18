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亚洲 | 2013年 12月 19日 星期四 06:53 BJT

****澳新经济指标预测--12月19日-12月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    12月16日当周   
     
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值    
    12月19-20日
    暂无重要经济数据公布
   
    
    12月23日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    12月23-26日
    暂无重要经济数据公布    (完)

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