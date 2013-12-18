《综述》美联储购债规模缩减100亿美元，但强调政策将保持宽松

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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**一个时代的结束？**
美联储最近一轮量化宽松(QE)，是在15个月前启动的，旨在提振就业和经济成长。美联储第一轮量化宽松则是在2008年金融危机中期启动。
在最新的季度预估中，美联储下调了对未来数年通胀和失业的预估，并承认失业率下降步伐快于预期。美联储目前预计失业率到2014年底时将来到6.3-6.6%区间，而之前的预估区间为6.4-6.8%。
三名决策委员预计首次升息时间在2016年，9月份时只有两名委员这么认为。而美联储17名高级官员中，有12名仍然预计会在2015年首次加息。
美联储资产购买计划引发市场担忧此举可能会推高通胀，或加大难以察觉的资产价格泡沫。即使美联储内部也有一些人担心会产生意外效应。
周三稍早，巴西财长给美联储发了一份请求，希望联储能尽快结束购债，以降低导致新兴经济体紧张不安的市场不确定性。
但一些人亦称赞资产购买计划稳定了经济和银行体系，并避免了具有破坏性的通缩周期。
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦则反对此次缩减决定，他认为失业率仍然高企，缩减时机不成熟。 (完)
(编译/审校 张涛/侯向明)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选