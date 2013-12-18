《综述》美联储购债规模缩减100亿美元，但强调政策将保持宽松

**一个时代的结束？**

美联储最近一轮量化宽松(QE)，是在15个月前启动的，旨在提振就业和经济成长。美联储第一轮量化宽松则是在2008年金融危机中期启动。

在最新的季度预估中，美联储下调了对未来数年通胀和失业的预估，并承认失业率下降步伐快于预期。美联储目前预计失业率到2014年底时将来到6.3-6.6%区间，而之前的预估区间为6.4-6.8%。

三名决策委员预计首次升息时间在2016年，9月份时只有两名委员这么认为。而美联储17名高级官员中，有12名仍然预计会在2015年首次加息。

美联储资产购买计划引发市场担忧此举可能会推高通胀，或加大难以察觉的资产价格泡沫。即使美联储内部也有一些人担心会产生意外效应。

周三稍早，巴西财长给美联储发了一份请求，希望联储能尽快结束购债，以降低导致新兴经济体紧张不安的市场不确定性。

但一些人亦称赞资产购买计划稳定了经济和银行体系，并避免了具有破坏性的通缩周期。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦则反对此次缩减决定，他认为失业率仍然高企，缩减时机不成熟。 (完)