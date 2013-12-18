美国股市：创历史收盘高位，美联储决定缩减刺激措施

* 美联储月度购债规模缩减100亿美元，保持低利率

* 11月美国房屋开工为近六年最高

* Jabil Circuit股票大跌

* 道指涨1.8%，标普500指数升1.7%，Nasdaq指数涨1.2%

路透纽约12月18日 - 美国股市周三猛涨，道琼工业指数和标普500指数均创历史收盘高位，因美联储此前决定缩减历史性的刺激措施。

分析师称，虽然美联储此举令众多市场人士感到意外，但从些不必再猜测其何时开始缩减购债规模，对部分投资者来说是种解脱。

“这是对经济投出的信任票，代表着向货币政策正常化迈出第一步，”Ameriprise Financial首席市场分析师David Joy表示。

美联储宣布，将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久。美联储也表示，在失业率降至6.5%之后“相当长的一段时间内”维持近零利率“可能会是适当的”。

道琼工业指数 收高292.71点，或1.84%，至16,167.97点，为纪录收盘高位；标准普尔500指数 收涨29.65点，或1.66%，至1,810.65点，也为纪录收盘高位；Nasdaq指数 上扬46.38点，或1.15%，至4,070.06点。

艾克森美孚(Exxon Mobil) 收涨2.9%至99.54美元。

电子产品代工厂商Jabil Circuit 大跌20.5%至15.67美元，因其此前预计本季业绩远低于市场预估。苹果 下滑0.8%至550.77美元。

美国第三大建筑商Lennar 跳涨6.3%至37.43美元，因此前宣布第四季获利大增32%。

纽约证交所上涨股与下跌股家数之比约为4比1，在Nasdaq约为18比7。(完)