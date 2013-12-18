《综述》美国楼市数据强劲，确认经济力道增强

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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虽然11月建筑许可下降3.1%，年率为101万户，但仍高于分析师预期的99万户。建筑许可要比房屋开工领先至少一个月。
上月的建筑许可下降可能只是暂时性的。周二公布的一份报告显示，12月住宅建筑商的信心上升，对当前销售情况，未来销售以及购房人前景均感到乐观。
“房地产市场的上升趋势将持续到2014年上半年，”FTN Financial驻纽约的经济分析师Jay Morelock说。“建筑商对潜在需求感到乐观，尽管面临利率升高和房价上涨的局面。”
市场上的房屋库存仍然较少，在建住房库存处于四年半低点。
11月多户住宅建筑许可减少10.8%，拖累了整体数据。而独栋房屋的建筑许可上升2.1%。(完)
(编译 王兴亚/郑茵/朱晓军 审校 许娜/龚芳)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选