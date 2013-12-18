《综述》美国楼市数据强劲，确认经济力道增强

虽然11月建筑许可下降3.1%，年率为101万户，但仍高于分析师预期的99万户。建筑许可要比房屋开工领先至少一个月。

上月的建筑许可下降可能只是暂时性的。周二公布的一份报告显示，12月住宅建筑商的信心上升，对当前销售情况，未来销售以及购房人前景均感到乐观。

“房地产市场的上升趋势将持续到2014年上半年，”FTN Financial驻纽约的经济分析师Jay Morelock说。“建筑商对潜在需求感到乐观，尽管面临利率升高和房价上涨的局面。”

市场上的房屋库存仍然较少，在建住房库存处于四年半低点。

11月多户住宅建筑许可减少10.8%，拖累了整体数据。而独栋房屋的建筑许可上升2.1%。(完)