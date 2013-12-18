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亚洲 | 2013年 12月 19日 星期四 06:34 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 78.84 +1.52 +1.97 1686692

搜狐 68.53 +1.27 +1.89 768929

网易 72.63 +0.99 +1.38 1109929

百度 171.49 +3.16 +1.88 2946366

亚信科技 11.93 -0.00 -0.01 616787

台湾

台湾积体电路 17.00 -0.08 -0.47 3097720

联电 1.99 +0.01 +0.51 130626

日月光 4.72 -0.07 -1.46 383974

矽品精密 5.92 -0.10 -1.66 541977

和信超媒体 0.96 -0.01 -1.03 65124

友达 3.03 +0.02 +0.66 86592

中华电信 30.96 +0.09 +0.29 36090

台湾国际航电 45.80 -0.77 -1.65 2017526

香港

中国移动 52.61 +0.81 +1.56 187590

中国联通 15.43 +0.33 +2.19 116131

中国电信 50.27 +0.52 +1.05 16867

中芯国际 3.83 +0.07 +1.86 23625

电讯盈科 4.25 +0.02 +0.47 11535

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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