《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 78.84 +1.52 +1.97 1686692
搜狐 68.53 +1.27 +1.89 768929
网易 72.63 +0.99 +1.38 1109929
百度 171.49 +3.16 +1.88 2946366
亚信科技 11.93 -0.00 -0.01 616787
台湾
台湾积体电路 17.00 -0.08 -0.47 3097720
联电 1.99 +0.01 +0.51 130626
日月光 4.72 -0.07 -1.46 383974
矽品精密 5.92 -0.10 -1.66 541977
和信超媒体 0.96 -0.01 -1.03 65124
友达 3.03 +0.02 +0.66 86592
中华电信 30.96 +0.09 +0.29 36090
台湾国际航电 45.80 -0.77 -1.65 2017526
香港
中国移动 52.61 +0.81 +1.56 187590
中国联通 15.43 +0.33 +2.19 116131
中国电信 50.27 +0.52 +1.05 16867
中芯国际 3.83 +0.07 +1.86 23625
电讯盈科 4.25 +0.02 +0.47 11535
(完)
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路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当