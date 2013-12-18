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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 06:44 BJT

欧元区金融：欧盟财长就关闭区内倒闭银行计划达成协议--外交人士

路透布鲁塞尔12月18日 - 欧盟财长周三就关闭欧元区倒闭银行的计划达成协议，为建立银行业联盟从而恢复投资者对该行业的信心铺平了道路。

“达成了一项协议，”一位跟踪谈判的欧盟外交官称。

欧盟财长一致同意，待欧洲央行明年开始行使银行业监管职能后，立即成立一家机构，为关闭问题银行提供资金。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜)

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