日韩经济指标预测--12月19日-12月26日****

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月19日(四) 日本央行召开为期两天的政策会议 12月20日(五) -- 日本央行公布利率决议 12月23日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月23日(一) 暂无重要经济数据公布 12月24日(二) 暂无重要经济数据公布 12月25日(三) 2100 韩国消费者信心指数 1月 107 12月26日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +61.1% 房屋开工(较上年同期) -- +7.1% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 82 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 -- +0.9% (较前月) -- 持平 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 -- +0.9% 全国CPI(较上年同期) -- +1.1% 2330 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 -- +0.6% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.9% 2330 日本求才求职比 11月 -- 0.98 失业率 -- 4.0% 2350 日本工业生产(较前月) 11月初值 -- +1.0% 工业生产一个月预估 -- +0.9% 工业生产两个月预估 -- +2.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -- +2.3%(完)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当