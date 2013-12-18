版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 19日 星期四 06:54 BJT

****日韩经济指标预测--12月19日-12月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：

    12月16日当周    
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值
    12月19日(四)
    日本央行召开为期两天的政策会议   
    
    12月20日(五)
      --    日本央行公布利率决议                                       
    
    
    12月23日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值
    12月23日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月24日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月25日(三)
    2100 韩国消费者信心指数                               1月                     107
    
    12月26日(四)
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                       11月           --     +61.1%
              房屋开工(较上年同期)                                      --      +7.1%
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                      1月           --         82
    2330  日本所有家庭支出(较上年同期)                   11月           --      +0.9%
                              (较前月)                                  --       持平
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    11月           --      +0.9%
              全国CPI(较上年同期)                                       --      +1.1%
    2330  日本东京地区核心CPI(较上年同期)                12月           --      +0.6%
              东京地区CPI(较上年同期)                                   --      +0.9%
    2330  日本求才求职比                                 11月           --       0.98
              失业率                                                    --       4.0%
    2350  日本工业生产(较前月)                        11月初值          --      +1.0%
              工业生产一个月预估                                        --      +0.9%
              工业生产两个月预估                                        --      +2.1%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                       11月           --      +2.3%(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐