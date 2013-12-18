美国利率：期货市场押注美联储不会在2015年9月之前升息

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透12月18日 - 期货交易商目前押注，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)将等到2015年9月之后才会升息。之前美联储主席贝南克做出新的保证，称利率将长期保持在近零水准。
美联储周三表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。美联储同时承诺，在失业率降至6.5%之后“相当长的一段时间内”维持近零利率。
“我想重申，此举意图不在于紧缩，”贝南克在记者会上表示，“今天采取的行动，是为了维持整体宽松程度保持不变，并推动经济发展。”
在有关利率的评论发出后，美国联邦基金利率期货上涨。
合约价格上涨，交易商预期美联储在升息之前将等待较长时间。
据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Watch，期货价格目前显示，美联储升息时间不会早于2015年9月，届时升息的可能性约为58%。Fed Watch根据在CME交易的联邦基金利率期货的价格来生成上述可能性。
在美联储声明发表前，交易商预期2015年7月升息的可能性约为57%。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
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