加拿大汇市：加元兑美元下滑，此前美联储宣布刺激政策退场计划

路透多伦多12月18日 - 加元兑美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布了缩减经济刺激措施的计划。美联储的刺激措施今年一直是全球市场上涨的主要动力。

美联储表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元，分别缩减抵押贷款支持债券和公债各50亿美元。同时，为了减轻市场反应，美联储暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。

美联储决议出炉后，加元触及日低，随后削减跌幅，但在收盘前再度走软。

美联储缩减刺激措施，以及加拿大央行近期暗示不会很快升息，都被视为对加元利空。

“市场稍感意外，”Cambridge Mercantile资深市场分析师Scott Smith表示，他称很多市场分析师预计美联储要到明年初才会缩减刺激措施。

“从全球的流动性角度看，缩减刺激措施将对加元等风险货币构成利空，”他称。

加元兑美元 北美时段收在1.0689加元或0.9355美元，远低于周二收盘价1.0610加元或0.9425美元。加元最低跌至1.0703加元，为12月6日以来最低。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价