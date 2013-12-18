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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 06:57 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月19日至12月26日

汤森路透12月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于12月19日至12月26日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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12月19日 BMO Q1 2014 埃森哲(Accenture) 1.09 20 1.06

12月19日 BMO Q2 FY14 ConAgra Foods 0.55 14 0.57

12月19日 BMO Q4 2013 Carnival Corp. & plc 0.00 16 0.13

12月19日 AMC Q2 2014 Cintas Corp. 0.68 16 0.63

12月19日 BMO Q2 2014 Darden Restaurants 0.20 27 0.26

12月19日 AMC Q2 2014 耐克公司(耐吉/Nike) 0.58 26 0.57

12月19日 AMC Q3 2014 红帽(Red Hat, Inc.) 0.35 32 0.29

12月20日 BMO Q3 2014 CarMax, Inc. 0.48 15 0.41

12月20日 BMO Q1 2014 Walgreen Co 0.72 23 0.58

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)

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