《美国上市公司业绩公布日程表》--12月19日至12月26日

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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汤森路透12月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于12月19日至12月26日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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12月19日 BMO Q1 2014 埃森哲(Accenture) 1.09 20 1.06
12月19日 BMO Q2 FY14 ConAgra Foods 0.55 14 0.57
12月19日 BMO Q4 2013 Carnival Corp. & plc 0.00 16 0.13
12月19日 AMC Q2 2014 Cintas Corp. 0.68 16 0.63
12月19日 BMO Q2 2014 Darden Restaurants 0.20 27 0.26
12月19日 AMC Q2 2014 耐克公司(耐吉/Nike) 0.58 26 0.57
12月19日 AMC Q3 2014 红帽(Red Hat, Inc.) 0.35 32 0.29
12月20日 BMO Q3 2014 CarMax, Inc. 0.48 15 0.41
12月20日 BMO Q1 2014 Walgreen Co 0.72 23 0.58
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选