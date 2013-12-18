金砖国家：12月18日股汇市收盘纵览

路透12月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月18日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收高0.22%，报992.70点。
中国股市：沪综指七连跌续创一个月收盘新低，但做空动能趋缓
香港股市：收涨并创两周内最佳单日表现，等待美联储政策决议
中国汇市：人民币即期微幅收弱，年末季节性购汇盘释出
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拉美股市：巴西股市收高，投资者吸纳钢铁生产和住宅建设类股。Bovespa指标股指 涨1.05%，报50,614.54点，三个交易日内上涨两日。
拉美汇市：多数拉美货币下跌，等候美联储宣判
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南非股市：在交投迟滞中微幅收高，全球投资者都在等待美联储政策会议的结果。 Top-40绩优股指数 涨0.14%，报39,205.04点。综合指数 升0.17%，报43,925.38点。
南非汇市：兰特持稳，投资者静待美联储政策声明
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印度股市：收高逾1%，中止了六个交易日来的跌势，DLF等利率敏感股领涨，此前印度央行意外维持利率不变，不过对通胀措辞严厉 。指标BSE指数 涨1.2%，或247.72点，报20,859.86点，创下近一周最高收位。NSE指数 升1.27%，或78.10点，报6,217.15点，收于重要的心理关口6,200点上方。
印度汇市：印度卢比下跌，在美联储决定是否缩减刺激措施前，交易员依旧保持谨慎，卢比回吐印度央行意外维持利率不变后录得的涨幅。卢比兑美元 收报62.09/10，周二收报62.01/02。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,423.870点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.83%，报776.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.47%报32.8140卢布；卢布兑欧元 升0.37%报45.1965卢布。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)