韩国金融：如果美国缩减刺激冲击国内市场，韩国将采取稳定措施

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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路透首尔12月19日 - 韩国决策者周四承诺，如果美联储缩减购债的决定冲击国内市场，将采取必要行动，但强调所采取的行动可能被视为降低不确定性。
“市场可能把此决定视为消除未来的不确定性，”韩国央行资深副总裁Park Won-shik表示。
韩国企划财政部长官玄旿锡在另外一个经济官员周会上表示，美联储举措对国内市场的负面影响可能有限，但如有必要将采取行动稳定市场。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布将缩减购债规模，但同时试图安抚市场，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。 （完）
(编译 张涛；审校 龚芳)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选