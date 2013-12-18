韩国金融：如果美国缩减刺激冲击国内市场，韩国将采取稳定措施

路透首尔12月19日 - 韩国决策者周四承诺，如果美联储缩减购债的决定冲击国内市场，将采取必要行动，但强调所采取的行动可能被视为降低不确定性。

“市场可能把此决定视为消除未来的不确定性，”韩国央行资深副总裁Park Won-shik表示。

韩国企划财政部长官玄旿锡在另外一个经济官员周会上表示，美联储举措对国内市场的负面影响可能有限，但如有必要将采取行动稳定市场。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布将缩减购债规模，但同时试图安抚市场，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。 （完）