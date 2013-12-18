《全球市场》市场对美联储缩减购债反应意外良好，美股和美元均大涨

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
不过，缩减购债对部分亚洲国家可能是一把双刃剑，因为它可能会加速资金的大转向，从新兴市场流向发达市场资产。
印尼、菲律宾、泰国和印度近几个月都遭受了不同程度的打击，但一些国家现在对这一巨大变化已做好了更加充分的准备。
印度市场人气的好转尤其明显，以至于该国央行周三意外宣布暂不升息。
大宗商品市场方面，黄金成为美联储决定以及美元随后跳涨的最大牺牲品。在大幅震荡后，现货金 跌至每盎司1,218.25美元，逼近今年低点1,211.80美元。
油市对美联储决定反应不大，或许是受到全球经济加速增长迹象的鼓舞。布兰特原油期货 涨0.84%至每桶109.24美元，美国原油期货 涨0.58美元至每桶97.80美元。(完) (编译 杜明霞/李春喜/于春红/朱晓军；审校 张涛/郑茵)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当