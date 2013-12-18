《全球市场》市场对美联储缩减购债反应意外良好，美股和美元均大涨

不过，缩减购债对部分亚洲国家可能是一把双刃剑，因为它可能会加速资金的大转向，从新兴市场流向发达市场资产。

印尼、菲律宾、泰国和印度近几个月都遭受了不同程度的打击，但一些国家现在对这一巨大变化已做好了更加充分的准备。

印度市场人气的好转尤其明显，以至于该国央行周三意外宣布暂不升息。

大宗商品市场方面，黄金成为美联储决定以及美元随后跳涨的最大牺牲品。在大幅震荡后，现货金 跌至每盎司1,218.25美元，逼近今年低点1,211.80美元。