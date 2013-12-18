美股业绩：甲骨文第二财季营收好于预期，扭转此前三个季度的颓势

投行观点：Qiwi Plc目标价从13.20美元上调至15美元，评级定为持有--摩根士丹利
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
净利下降1%至26亿美元。基于美国通用会计准则的每股盈余(EPS)上升5%至0.56美元。
经调整后，甲骨文EPS为0.69美元。分析师原本预计第二财季经调整后EPS为0.67美元。
该公司称当季新软件销售和基于互联网的软件订购下滑1%。
甲骨文此前预计，新软件销售和订购在截至11月的第二财季将介于下跌4%到增长6%之间。投资者密切关注新软件销售，因为该领域产生高利润率、长期维护合同，并且是未来获利的重要指标。
来自甲骨文硬件系统产品的营收在第二财季下滑3%至7.14亿美元。甲骨文2010年从Sun Microsystems收购了该业务。
自收购Sun以来，甲骨文的硬件业务营收就出现下滑，该公司总裁埃利森称下滑大部分源于逐步淘汰较早的低利润系统，转向甲骨文的优质硬件。
该公司此前预计，该财季的硬件产品营收最多将下滑9%，或最多增长1%。
甲骨文股价盘后持平到小跌，报34.11美元。常规交易时段收高2.88%至34.60美元。(完) (编译 许娜/朱晓军；审校 张涛/杜明霞)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选