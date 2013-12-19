EIA库存周报：上周美国库欣原油库存下滑，因新输油管道开始灌油

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透纽约12月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周库欣原油库存减少60万桶，因库欣通往墨西哥湾地区的一条新输油管道在运营前开始灌油。
TransCanada 称，该公司在12月13日止当周初开始向每日70万桶的输油管道灌油。该输油管道将于1月22日投入运营。该公司称灌油将需要300万桶原油。
这条位于墨西哥湾的输油管道是Keystone XL输油管道计划的南段。该管道有助于舒解库欣的原油积压问题。作为美国指标原油期货的交货点，库欣的原油库存今年稍早已经创下历史高点。
EIA数据显示，全美原油库存下降294万桶，高于路透调查分析师预计的下降230万桶。
墨西哥湾地区库存领跌，12月13日止当周库存降幅略高于300万桶。
该地区12月库存通常会下滑，因年底有“后进先出”(LIFO)的会计惯例，以便为公司省去存货税费。
“墨西哥湾地区库存大幅减少可能让很多人联想到LIFO，但是该地区炼厂产能利用率为93%，而且每年这个时候利润率相当高，很可能这些原油是用于生产，”咨询机构Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry表示。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币