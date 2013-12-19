EIA库存周报：上周美国库欣原油库存下滑，因新输油管道开始灌油

路透纽约12月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周库欣原油库存减少60万桶，因库欣通往墨西哥湾地区的一条新输油管道在运营前开始灌油。

TransCanada 称，该公司在12月13日止当周初开始向每日70万桶的输油管道灌油。该输油管道将于1月22日投入运营。该公司称灌油将需要300万桶原油。

这条位于墨西哥湾的输油管道是Keystone XL输油管道计划的南段。该管道有助于舒解库欣的原油积压问题。作为美国指标原油期货的交货点，库欣的原油库存今年稍早已经创下历史高点。

EIA数据显示，全美原油库存下降294万桶，高于路透调查分析师预计的下降230万桶。

墨西哥湾地区库存领跌，12月13日止当周库存降幅略高于300万桶。

该地区12月库存通常会下滑，因年底有“后进先出”(LIFO)的会计惯例，以便为公司省去存货税费。

“墨西哥湾地区库存大幅减少可能让很多人联想到LIFO，但是该地区炼厂产能利用率为93%，而且每年这个时候利润率相当高，很可能这些原油是用于生产，”咨询机构Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry表示。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)