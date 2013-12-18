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亚洲 | 2013年 12月 19日 星期四 07:59 BJT

表格：外资上周持续买超日股，日本投资者买超外国债券

路透东京12月19日 - 周四公布的资本流动数据显示，在截至12月14日当周，外资继续买超日本股票。

外资上周买超6,193亿日圆日股，前周为买超1,140亿日圆。

日本投资者上周买超1,105亿日圆外国债券，前周为买超3,901亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

12月 8日-12月14日 +619.3 +425.5 +573.7

12月 1日-12月 7日 +114.0r -12.4r +485.5

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

12月 8日-12月14日 -212.5 +110.5 +58.6

12月 1日-12月 7日 -127.5 +390.1r -21.2

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)

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