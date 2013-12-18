表格：外资上周持续买超日股，日本投资者买超外国债券

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透东京12月19日 - 周四公布的资本流动数据显示，在截至12月14日当周，外资继续买超日本股票。
外资上周买超6,193亿日圆日股，前周为买超1,140亿日圆。
日本投资者上周买超1,105亿日圆外国债券，前周为买超3,901亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资(负值代表卖超):
股市 债市 货币市场
12月 8日-12月14日 +619.3 +425.5 +573.7
12月 1日-12月 7日 +114.0r -12.4r +485.5
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):
股市 债市 货币市场
12月 8日-12月14日 -212.5 +110.5 +58.6
12月 1日-12月 7日 -127.5 +390.1r -21.2
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当