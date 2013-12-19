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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 08:59 BJT

韩国数据：1-11月通胀均值上修0.1个百分点，因调整指数权重

路透首尔12月19日 - 韩国统计局周四表示，在调整消费者物价指数(CPI)权重后，2013年1-11月较上年同期通胀均值上修0.1个百分点至1.3%。

统计局在声明中称，对多种产品类别的权重进行了调整，以反映最新物价状况。部分关键权重变化是由于社会福利政策扩增，比如免费学校午餐和儿童保健支持措施。

即使在周四的调整之后，2013年1-11月较上年同期通胀均值仍远低于韩国央行的目标区域2.5-3.5%。这一定程度上反映了经济活动受抑，但决策者预计随着经济增长情况改善，物价压力将在未来几个月上升。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
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