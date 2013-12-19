修正-中国央行：四季度61.6%的居民认为物价高，比上季升1.8个百分点--调查

(内文第一句应为周四)

路透北京12月19日 - 中国人民银行周四公布四季度储户问卷调查显示，居民物价满意指数为 20.5%，比上季回落0.9个百分点。其61.6%的居民认为物价高，比上季上升1.8个百分点。

房价预期与购房意愿显示，66.5%的居民认为目前房价“高，难以接受”，比上季降低 1.1 个百分点，31.1%的居民认为目前房价“可以接受”，2.4%的居民认为“令人满意”。其中，一、二线城市居民的高 房价感受有所缓解，66.5%的居民认为房价高，比上季降低1.1个百分点。

央行同时发布的银行家调查显示，银行家宏观经济热度指数为38.6%，较上季提高7.3个百分点。其中69.8%的银行家认为当前宏观经济“正常”，较上季提高12.2个百分点；银行家宏观经济信心指数为71.3%，较上季提高 10.3 个百分点。

银行家货币政策感受指数（选择货币政策“适度”的银行家占比）为 73.3%，较上季提高2.1个百分点。对下季度货币政策感受预期指数 71.6%，较本季判断下降1.7个百分点。

银行业景气指数为77.9%，较上季提高1个百分点。贷款总体需求指数为 74.4%，较上季略降0.3个百分点。

央行发布的企业家信心调查显示，企业家宏观经济热度指数为34.7%， 较上季上升2.2个百分点，较去年同期上升3.1个百分点。

企业经营景气指数和盈利指数企业经营景气指数为58.1%，较上季 上升1.8个百分点，较去年同期下降3.7个百分点。（完）

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)