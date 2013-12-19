《Saft专栏》美联储缩减购债究竟是否属于紧缩行动，市场说了算

**让我看到企业投资**

从9月到现在，一些情况已经发生了变化。明年财政对经济成长的阻碍看来会减弱，就业形势在改善，制造业总体而言表现不错。但所有这些都可能因长期利率上升而出现变化。

只有企业投资浮现，而且企业开始积极投资，并驱动薪资和就业增长，美国经济才能经受住那种紧缩的冲击。长期利率温和上升，同时企业投资增加，将是积极迹象，它表明经济回归健康的成长。这也会略微驱动通胀上升，可能允许美联储更早地体面退出近零利率政策。

根据最近几年的情况，上述没有一样是十拿九稳。

那么，如果美国经济不加快成长，而美联储继续紧缩并承诺低利率将保持较长时间，哪些领域将受到影响呢？

首先是房屋市场。抵押贷款利率势必上涨，尤其是考虑到美联储减少购买抵押支持证券。这将打击少数实际房主/居住者。较长期利率上升，将提高投资者对房屋市场回报的期望，从而打压金融投资者对独户型房屋的买兴。在抵押贷款利率上升之际，我将密切关注明年的房屋市场情况。

其次是债券市场。公共债券市场无疑很宽松，民间债券市场的条款与条件也在大幅放宽。这让实力较弱的企业能够维持存活，并帮助支撑来自股市等相关市场的回报。

在某种程度上，缩减购债意味着投资者手上的资金将会减少，略有减少，而且投资于实物支付债券(Payment in Kind)或垃圾债券的意愿将会减弱。如果在经济成长与企业投资快速增长的时候出现这种情况，就不会有什么问题。一些疲弱的企业将会倒闭，但大量企业的信用品质将会改善。

如果在经济成长和企业投资仍然低迷的时候出现那种情形，则会产生信贷环境紧缩、经营条件困难和更多企业倒闭的恶性循环。