《Saft专栏》美联储缩减购债究竟是否属于紧缩行动，市场说了算

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**让我看到企业投资**
从9月到现在，一些情况已经发生了变化。明年财政对经济成长的阻碍看来会减弱，就业形势在改善，制造业总体而言表现不错。但所有这些都可能因长期利率上升而出现变化。
只有企业投资浮现，而且企业开始积极投资，并驱动薪资和就业增长，美国经济才能经受住那种紧缩的冲击。长期利率温和上升，同时企业投资增加，将是积极迹象，它表明经济回归健康的成长。这也会略微驱动通胀上升，可能允许美联储更早地体面退出近零利率政策。
根据最近几年的情况，上述没有一样是十拿九稳。
那么，如果美国经济不加快成长，而美联储继续紧缩并承诺低利率将保持较长时间，哪些领域将受到影响呢？
首先是房屋市场。抵押贷款利率势必上涨，尤其是考虑到美联储减少购买抵押支持证券。这将打击少数实际房主/居住者。较长期利率上升，将提高投资者对房屋市场回报的期望，从而打压金融投资者对独户型房屋的买兴。在抵押贷款利率上升之际，我将密切关注明年的房屋市场情况。
其次是债券市场。公共债券市场无疑很宽松，民间债券市场的条款与条件也在大幅放宽。这让实力较弱的企业能够维持存活，并帮助支撑来自股市等相关市场的回报。
在某种程度上，缩减购债意味着投资者手上的资金将会减少，略有减少，而且投资于实物支付债券(Payment in Kind)或垃圾债券的意愿将会减弱。如果在经济成长与企业投资快速增长的时候出现这种情况，就不会有什么问题。一些疲弱的企业将会倒闭，但大量企业的信用品质将会改善。
如果在经济成长和企业投资仍然低迷的时候出现那种情形，则会产生信贷环境紧缩、经营条件困难和更多企业倒闭的恶性循环。
让我们再等上几个月，就可以判断缩减购债的影响，以及到底哪些情况才算是紧缩。叶伦就任美联储主席后的第一年，可能会很难过。(完) (编译 张涛；审校 张荻)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币