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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 09:13 BJT

菲律宾央行：美联储决定缩减购债规模，可能导致短期内市场波动

菲律宾央行总裁泰谭柯通过手机短信告知记者，“菲律宾经济基本面仍维持稳健，决策仍适宜。菲律宾央行正在关注是否有必要微调政策。”

菲律宾央行在12月12日的会议上维持利率在纪录低位3.5%不变。一些分析师预计首次升息最早将在明年第二季，以期对抗通胀。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)
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