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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 08:52 BJT

两岸金融：元富证与天津天保控股将合资成立券商，业界首例

路透台北12月19日 - 台湾中型证券商--元富证券 周三稍晚公告，董事会已通过与天津天保控股有限公司合资成立证券商签订备忘录，未来将出资4.9亿人民币，持有新公司49%股权。此为两岸合资成立证券商的首例。

元富证券表示，该公司预定资本额为10亿人民币，而此合作备忘录草案已报主管机关备查后再行签署，后续仍将向金管会提出申请并取得许可。

今年1月底两岸的首次两岸证券监管会议召开后达成协议，中国方将增加1,000亿人民币额度，专门用于台湾RQFII试点。两岸也将拉高彼此券商参股比例，及允许台资券商在试点区拥有全牌照业务。

金证会之后，台湾民营金控--中信金控 高层曾经表示，正评估在中国投资证券，合作对象已在洽谈中。

元富证上日收在9.73台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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