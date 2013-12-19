两岸金融：元富证与天津天保控股将合资成立券商，业界首例

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北12月19日 - 台湾中型证券商--元富证券 周三稍晚公告，董事会已通过与天津天保控股有限公司合资成立证券商签订备忘录，未来将出资4.9亿人民币，持有新公司49%股权。此为两岸合资成立证券商的首例。
元富证券表示，该公司预定资本额为10亿人民币，而此合作备忘录草案已报主管机关备查后再行签署，后续仍将向金管会提出申请并取得许可。
今年1月底两岸的首次两岸证券监管会议召开后达成协议，中国方将增加1,000亿人民币额度，专门用于台湾RQFII试点。两岸也将拉高彼此券商参股比例，及允许台资券商在试点区拥有全牌照业务。
金证会之后，台湾民营金控--中信金控 高层曾经表示，正评估在中国投资证券，合作对象已在洽谈中。
元富证上日收在9.73台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币