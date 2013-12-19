《美债周四展望》公债价格下滑，因美联储宣布缩减购债规模100亿美元

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)

* 美联储称将每月购债规模削减100亿美元至750亿美元

* 美联储暗示利率保持在低位的时间，将较之前的预期更长

路透纽约12月18日 - 美国公债价格周三走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布将每月购债规模缩减100亿美元，并暗示将在较之前承诺更长时间内保持指标利率在超低水平。

美联储声明公布之初，公债价格一度小涨。但即将离任的美联储主席贝南克在政策会议后的记者会上表示，可能会持续稳步缩减购债规模，暗示量化宽松计划(QE)将在2014年底前结束，市场对此反应负面。

美联储表示，将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，每月购买350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和400亿美元公债。联储还表示，可能在失业率降至6.5%后相当长的一段时间内，维持联邦基金利率在0-0.25%，尤其是如果通胀低于2%的情况下。

美联储主席贝南克表示，如果美国就业继续如预期般增长，明年多数时间的购债规模可能以“审慎的步伐”缩减。他说，可能在明年末段结束。

＂关键是经济成长根基更稳固，但他们会竭尽所能因应通胀，＂TCW资产组合经理Bret Barker指出。

＂经济若未明显成长，就很难看到收益率大幅上扬，＂他称。＂外界认为美联储稳住收益率曲线的前端。因此收益率曲线趋陡的程度有限。＂

许多分析师原先预计，在通胀持续盘旋低档的情况下，美联储将在明年首季宣布缩减购债计划。但令人鼓舞的经济数据，特别是就业增长势头，加上国会达成的预算协议，促使部分经济学家相信，美联储在本月宣布开始缩减购债的时机已经成熟。

＂市场更从容地接受了其决议，＂Calvert Investments资产组合经理Vishal Khanduja指出，＂市场对美联储投下信任票。这已被市场所反映。＂

在公开市场上，10年期公债 回落14/32，收益率攀升至2.892%。30年期公债 价格跌19/32，收益率报3.906%。

＂只要数据呈现增长，即使幅度不大，风险资产仍将持续表现良好，＂他称。

债券供给可能仍为公债市场的一大压力来源。除了周三标售350亿美元五年债 以外，财政部亦将于周四标售290亿美元七年债 ，及160亿美元五年期通胀保债债券 。 (完)

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