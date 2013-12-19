《美债周四展望》公债价格下滑，因美联储宣布缩减购债规模100亿美元

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)
* 美联储称将每月购债规模削减100亿美元至750亿美元
* 美联储暗示利率保持在低位的时间，将较之前的预期更长
路透纽约12月18日 - 美国公债价格周三走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布将每月购债规模缩减100亿美元，并暗示将在较之前承诺更长时间内保持指标利率在超低水平。
美联储声明公布之初，公债价格一度小涨。但即将离任的美联储主席贝南克在政策会议后的记者会上表示，可能会持续稳步缩减购债规模，暗示量化宽松计划(QE)将在2014年底前结束，市场对此反应负面。
美联储表示，将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，每月购买350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和400亿美元公债。联储还表示，可能在失业率降至6.5%后相当长的一段时间内，维持联邦基金利率在0-0.25%，尤其是如果通胀低于2%的情况下。
美联储主席贝南克表示，如果美国就业继续如预期般增长，明年多数时间的购债规模可能以“审慎的步伐”缩减。他说，可能在明年末段结束。
＂关键是经济成长根基更稳固，但他们会竭尽所能因应通胀，＂TCW资产组合经理Bret Barker指出。
＂经济若未明显成长，就很难看到收益率大幅上扬，＂他称。＂外界认为美联储稳住收益率曲线的前端。因此收益率曲线趋陡的程度有限。＂
许多分析师原先预计，在通胀持续盘旋低档的情况下，美联储将在明年首季宣布缩减购债计划。但令人鼓舞的经济数据，特别是就业增长势头，加上国会达成的预算协议，促使部分经济学家相信，美联储在本月宣布开始缩减购债的时机已经成熟。
＂市场更从容地接受了其决议，＂Calvert Investments资产组合经理Vishal Khanduja指出，＂市场对美联储投下信任票。这已被市场所反映。＂
在公开市场上，10年期公债 回落14/32，收益率攀升至2.892%。30年期公债 价格跌19/32，收益率报3.906%。
＂只要数据呈现增长，即使幅度不大，风险资产仍将持续表现良好，＂他称。
债券供给可能仍为公债市场的一大压力来源。除了周三标售350亿美元五年债 以外，财政部亦将于周四标售290亿美元七年债 ，及160亿美元五年期通胀保债债券 。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 龚芳; 审校 张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币