港报财经评论：泡沫是美国唯一选择--信报12月19日

泡沫是美国唯一选择 /习广思

9月联储局推延退市后，市场在过去三个月不断消化退市及政策前景，即使联储局真的决定缩减买债，更重要的是看央行是否同时推出其他利率政策指引，而这些新指引又能否消除市场忧虑。当然，退市之所以担忧，是因为现时股市位处高位，投资者担心的是，一旦联储局退市，美股牛市将告终，泡沫未吹胀前即爆破。无疑退市有机会制造短期调整，但美股泡沫游戏未会那么快结束，皆因联储局要退市，必须先说服市场，退市不等于加息，即低息环境仍会持续。联储局要强调低息政策目的是要继续刺激经济。宏观对冲王Ray Dalio认为，联储局其实没有选择余地。Dalio又话，美国无可避免出现另一场金融泡沫，但联储局必须这样做。美股灭亡前，还是会继续疯狂，条件一是市场相信长时期低息政策，直至加息预期燃烧，条件二是企业开始提高开支提高盈利增长。

指数一旦未能企稳24,000至24,200点，上落拉锯还是会继续，投资者股海寻宝应由板块轮动、个股强弱方面入手。内银股续弱，惟独招商银行 升5.5%；花旗报告唱好，但大行唱好不是重点，重点是股价有反应，买内银的话，可视其为选择。市况偏静，新股市场相对热闹有五只新股挂牌，根据供求因素，不难预料福寿园 会跑出，暗盘价升幅逾50%。另外集中在新能源及环保股，华电福新 股价见新高后，机构投资者折让6%至10%配股。不过，配股不一定是利淡，光大国际 股价至今在高位争持，中国风电 则整固未完。

澳元自10月中下跌，至今连跌十周，近日已跌至8月低位，即澳元兑美元0.89美元水平。中长线看，澳元转弱机会大过转强。澳元一弱再弱的理由，一是央行出口术及作出干预，二是央行减息，三是经济疲弱，四是套利活动大减，甚至被用作套利资金。这四项因素在明年仍然难以扭转。澳洲央行行长Glenn Stevens在11月底直言，对干预汇市保持开放态度。同时，澳洲央行把2014年经济增长预测下调到2%至3%，亦不排除再减息。期货市场仓位显示，澳元投机性净短仓情况没变，9月及10月有平淡仓迹象，但11月及12月已逐步回升，前景依然是淡。不要与央行对着干，当澳洲央行对澳元高企常感不安，澳元转强势的机会可谓微乎其微。

联储局难退市 /苏子

踏入本周后，汇市的波幅明显收窄，反映市场上各路炒作不敢在知悉今晨联储局的议息结果前贸然偷步下注打赌汇价可能作出突破的方向，结果令市场全无生气可言。联储局实施多年来的QE措施，虽然目前已到了退市阶段，但大家宁愿等待议息结果公布后，才按着市场已启动的价位趋势跟风入市短炒图利。似乎QE措施已赶绝了市场上那些按基本面入市的长线投资者，却剩下一大批只是看着经济数据、央行官员言论及央行议息结果的只争朝夕可怜炒家，因他们已与赌徒无异了。

事实上，美国实施多年QE措施后，始终并未出现普遍经济学家以至大部分投资者所期望见到的通胀恶化情况。目前美国的通胀水平仍处于似有若无的极低水平，距离联储局的2%通胀目标仍有一大段距离之余，并且更有再次陷入联储局主席贝南奇所害怕看见的通缩危机！本来贝南奇实施QE措施的真正目的是要阻止通缩的出现，但目前看来，似乎已达不到目的了。QE措施极其量只能延迟通缩出现而已！故在通缩风险仍然挥之不去的大前提下，已几可肯定联储局并没有退市的条件。即使今晨联储局真的宣布退市，相信规模亦只会是微不足道，并且不会是持续性，即退市可能只是一次性质，目的相信只是暂时满足联储局内一派希望退市的官员。

但当明年首季公布的经济数据显示通缩风险或进一步上升的话，联储局内另一派主张放水的官员的势力料将扩大；配合届时已接任主席的极度鸽派取向的耶伦，相信届时市场有可能会炒作联储局「收错水」，使美元显着下跌，并令高风险资产价格继续上升！故小心，不论今晨联储局退市与否，美元的最终结果有可能会延续早前的弱势。若今晨的议息结果可以成功令美汇指数向上突破上周的80.42高位，到今早日本入市后仍能继续企稳在此高位以上，美元才有望暂时结束早前的弱势；否则美元后市走势仍然岌岌可危。今天欧洲市若已明显在200周SMA79.95欧罗以下波动，宜采取顺势沽出美元策略。