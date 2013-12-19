港报财经评论：看好五蓝筹, 先评港交所--经济日报12月19日

看好五蓝筹, 先评港交所 /林瑞芬

市场人士藉美退市疑虑操作股市已成熟手，港股在周二来个偷步升，似乎已可能预示了联储局昨晚的议息结果。技术上，恒指于23,000至24,000进行整固，时间长短始终难有定案。总之，要判断中期升势再顺延，下次恒指需要配合成交突破24,000。

有指股场如同赌场，见股价又上又落，到头一场空。今年，港股途中波折总是意料之内，时因忧虑QE缩量而滑落，但到证实时机未到时又弹升。黑天鹅事件，似乎只是发生在个股身上，如中石油 及昆仑能源 高层涉贪腐，至今还未平息。无疑，腾讯是表现最好的一只，去年底只估计目标逾300港元，最终至今最高见过480港元，目前大行普遍看超越500港元。虽然预计2014年，其升势未改，但毕竟股价已坐四望五，把握不了会以何种形态见顶。润地来讲，升跌范围还是在去年底预算之中，高不过26.5港元，低未大幅收低19至20港元预算支持位。对工行及中移动股价表现，则稍为失望。估港交所今年上半年回吐，趁机收集等下半年反弹，则有准。

2014年看好五大蓝筹，投资者继续选择港交所。一来，预计QDII第二版于未来推出，成催化剂的可能仍强。二来，来自并购完伦敦金属交易所LME的盈利贡献推动。港交所计划于2014年下半年，开始营LME Clear清算所。到时，LME对港交所盈利将有不少的贡献，汇丰乐观的估计占港交所19%。三来，市场预计明年港股的IPO活动仍然畅旺。据知名会计师事务所毕马威估，由于大型交易带动和本地上市公司分拆，预计香港2014年IPO募资额将超过2,000亿港元。四来，港股来年之交投或可以乐观些。港交所早前决定调整股市即时报价机的收费。现时本港每间券商平均有50台报价机，每台每月收费为200港元。港交所决定于明年开始免收券商首10台报价机费用，预料港交所收入将因而减少1,200万港元。不过，这可能有助券商的经营，提高交易额。中期目标挑战150港元，总括而言，港交所2014至2015年是有以上潜力盈利催化剂，但论触发股价抽升，还是要大市成交额配合，这方面的预测，较难算准。

推动城镇化, 内房股偏好 /余少文

国企指数立即冲击11,000点。由于中国经济工作会议公布中并没有提及房地产调控，相信城镇化的推动，可以?住楼价，并支持内房股。虽然上证综合指数七连跌，国企指数昨日守住10,900点及反弹，更一度重越11,000点，全日仍升67点或0.6%，收报10,961点，成交额112亿元人民币，近50%主板H股随大市上升；而红筹指数升14点或0.3%，收报4,554点，成交额49亿元人民币。投资者较为失望是中国仍未有推出QDII2的消息，若然缺乏这重大利好消息，国指明年初在流动性趋紧下，有机会继续调整，股民入市要小心。

至于中国城镇化工作会议上周在中国经济工作会议期间举行，当中提出推进农业转移人口市民化、提高城镇化建设用地利用效率等，再加上中国经济工作会议多年来首次没有提及房地产调控，这是对内房股有利。但国家统计局昨日公布的70大中城市房价数据，则令投资者担心会加快各省市的调控力度，如增加限购、推出房产税等，为内房股带来短期压力。统计局数字透露，70个大中城市11月新建商品住宅价格上涨城市有66个，较上月增加1个，环比价格变动中，最高涨幅为1.3%。路透综合70个城市的数据后，计算出11月新建住宅销售价格同比升9.9%，连续11个月上升，兼且是有纪录以来高位；幸好环比升0.5%，尽管连续18个月上升，但升幅持续收窄。

综合统计局早前公布的全国房地产开发和销售数据后，全国商品房销售面积及销售额的增速，今年是先高后放缓，首11个月销售面积11亿平方米，升20.8%，商品房同期销售额升30.7%至69,946亿元人民币，增速都是今年最低。实际上，11月商品房每平方米售价只有5,854元人民币，是今年最低的月份，当月商品房销售面积1.49亿平方米，则是今年最高，同比升15%，或是发展商减价促销所致。由于城镇化工作会议提及新户籍制，一线城市对外来户籍仍有限制，但二、三、四线的城市会受惠全面放开建制镇和小城市落户限制，尤其中小城市的户籍或可较快开放，应可成为这些城市的楼房新购买力。而大城市落户虽有限制，惟投资者相信中国在控制大城市外延扩张下，这政策可?住大城市楼价，楼价未必会大跌，对内房股属于中性偏好的消息，尤其高土地储备、在中小城市有土地储备或发展的内房股，如碧桂园 、雅居乐 、恒大地产 等。