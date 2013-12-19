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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 10:01 BJT

新西兰数据：11月贸易顺差为1.83亿新西兰元

路透惠灵顿12月19日 - 新西兰政府周四公布，11月贸易顺差为1.83亿新西兰元 。新西兰截止11月的一年贸易逆差为2.48亿新西兰元。(完)
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