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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 09:26 BJT

国际油市：美国原油期货下跌，美联储出台缩减购债决定

2月布兰特原油期货 周三攀升1.19美元，或1%，收报每桶109.63美元。

伊朗与包括美国、俄罗斯和中国在内的六个国家周四在日内瓦将恢复谈判，商讨如何执行核协议。

今年4-11月印度从伊朗的石油进口较上年同期下降34.8%，尽管上月增长，这使印度在明年3月前有更多进口空间，而且购买伊朗石油免受制裁的豁免期得到延长。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 杜明霞)
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