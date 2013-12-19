更正-《热点透视》美联储终于让政策听从了数据的指引

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正：因译文有误，内文第三段末“4.5亿美元”应更正为“4.5万亿美元”)
撰稿 Martin Hutchinson
路透纽约12月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储)终于让政策听从了数据的指引。随着美国失业率将达至联储主席贝南克提出的7%水平，美联储决定把月度购债规模削减100亿美元。此举限制了联储资产负债表的扩张，使之走上了正常化的道路。
贝南克在随后召开的记者会上表示，他并不认为此举代表收紧货币政策，因为联储同时还软化了有关利率的措辞。联邦公开市场委员会(FOMC)目前认为，在失业率降至6.5%之后的很长时间里，短期利率仍将维持在近零水准。6.5%的失业率此前被许多人认为是触发升息的门槛。
尽管如此，这仍表明央行的政策轨迹发生了重大变化。毕竟，美联储在9月和10月都决定维持每月850亿美元的购债规模，尽管那时经济、就业和楼市数据都已经趋强。如果2014年的八次政策会议都稳步削减刺激规模，那么下一年这个时候，新任主席叶伦就可以宣布购债计划结束了。美联储资产负债表的扩张也将止步于约4.5万亿美元。
对美联储决策者而言，重要的是他们现在可以对美国经济复苏的持续性更有信心了。本月华盛顿方面达成的财政协议，也让他们更加放心。就连市场反应(股市跳涨)也支持这样的看法：投资者似乎不再像六个月前那样将信将疑，美联储削减刺激规模的做法是正面迹象，而非负面因素。
美联储只是蜻蜓点水般提及收紧货币环境，这通常会给通胀上升留下极大空间，而通胀威胁仍然存在--即便不是迫在眉睫的威胁。贝南克已经几乎迫不及待地希望看到通胀率甚至高于他定下的2%目标水准。
他对物价的这种乐观态度可能在随后几年里考验他的继任者。眼下虽然通胀强硬派和货币紧缩政策的拥趸们还难以欢呼胜利，但美联储最终还是将政策转回到他们希望的方向上。他们将冀望叶伦和她的同僚难以转变这一新方向，正如贝南克难以扭转他的前任设定的方向。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币