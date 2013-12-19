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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 09:44 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货六日来首涨，大豆和玉米期货持稳

3月玉米期货 持稳于每蒲式耳4.24-3/4美元，上日下滑0.4%。

一位驻开罗的交易商和埃及主要小麦采购机构周二表示，该国购买了12万吨罗马尼亚和俄罗斯小麦，装运日期为1月21-31日。埃及是全球最大小麦进口国。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 615.50 2.75 +0.45% -1.01% 649.99 25

CBOT玉米 424.75 -0.25 -0.06% +0.35% 430.84 49

CBOT大豆 1324.50 0.50 +0.04% -0.99% 1313.85 46

CBOT稻米 $15.36 $0.09 +0.62% -1.22% $15.67 26

美国原油 $97.92 -$0.14 -0.14% +0.72% $95.37 63

汇率

欧元/美元 $1.367 -$0.009 -0.62% -0.49%

美元/澳元 0.886 -0.009 -1.03% -1.19%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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