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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 10:57 BJT

中国货币市场：七天回购利率续创半年新高，逆回购未现身令市场失望

路透上海12月19日 - 中国银行间市场七天期质押式回购利率 周四早盘最高冲至8.3%，继续刷新近半年来新高，央行公开市场未以逆回购施援，加上今日有400亿元人民币的现金定存到期，流动性紧张局势仍在升级。

北京时间10:56，七天回购加权均价为6.4898%，较上日加权均价上涨近20个基点，周三七天回购的加权均价已经创下近半年来的新高。

本周以来，月中补缴存款准备金压力、财税上缴以及央行常备借贷便利(SLF)余额本月或仍呈缩减态势等多因素叠加下，资金面紧张情势不断加剧，随着大型商业银行陆续都加入到资金拆借队伍，场内供给严重不足，大额支付系统已连续三日延迟闭市，周三同业拆借前台系统亦首次加入延迟关闭的行列。

此前七天回购盘中高点为6月28日创下的10%。在6月末“钱荒”时，七天回购曾最高飙升至28%的历史高点。

在众所期盼央行放水中，今日公开市场却仍无任何操作，为连续第二周单周“零操作”。据此计算，本周将既无投放亦无回笼。 (完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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