更正-《分析》虽然分析师普遍看空，但欧股涨势未必就此结束

(更正：译文有误，正文第三段应为“不相信央行宽松政策推动下的股市上涨行情”，而非“不愿在央行的宽松政策推动股市上涨之际买入”)

* 分析师对泛欧STOXX 600指数成份股的“买入”评级所占比例降至20年最低

* 企业平均评级为三年最低

* 欧股连续18个月上涨，而分析师却看空

路透伦敦12月18日 - 分析师对欧洲股市的看法为20年来最为看空，但这并不意味着欧股持续18个月的涨势就此结束。

根据汤森路透Datastream的数据，分析师对泛欧STOXX 600指数 成分股的建议中，“买入”所占比例降至20年低点，平均评级也降至三年最低。

这反映出关注股票基本面的分析师，不相信央行宽松政策推动下的股市上涨行情。但如果央行的非常规措施取得成果，欧洲萌芽的经济复苏获得动能，并使企业获利增长提速，股票可能又变得具有吸引力。

“(分析师)的获利预期很高，但却对股票持偏空看法，因为他们认为价格太高，”霸菱资产管理的投资主管Andrew Cole表示。

推荐和股价亦步亦趋的走势，在2012年夏季分道扬镳，当时欧洲央行和美联储的购债行动开始打压债券的回报率，并带动资金涌向股市。

尽管经济复苏走势踉跄，但欧洲股市自2012年中以来却大涨33%，市盈率(本益比)达到13倍，为2009年以来最高。

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但由于股息收益率有3.3%，STOXX欧洲600指数仍比德国10年期公债收益率的1.8%更具吸引力，尽管二者之间的差距已自2012年6月纪录高位247个基点有所缩窄。

Cole指出，“在债券收益率看来不具吸引力之际，现在市场准备会有更高的市盈率。”

更长期来看，投资者将需要更多经济持续复苏的证据，否则这波升势将难以为继。

一份汤森路透StarMine调查认为，明年欧洲收益将增加14%，为今后分析师上调预估设下了高标准，尤其是欧元区通胀率处于低水位。

“(分析师看法和股价)脱节的解决方式有两种，要么通胀预期逐步赶上，实际上就是通货再膨胀，要么股价大跌，”Pensions Partners首席投资策略师Michael A. Gayed表示。

不过很多策略师持更加乐观看法，他们预计央行措施将支撑经济，帮助企业获利增长创出意外佳绩。

一份最近的路透调查显示，策略师和预测人士预计，更为持久的经济复苏和宽松货币政策将推动欧洲股市在明年进一步上涨12%。

这是假定不会遭遇重大经济冲击，而且欧洲央行的刺激措施也能避免通缩风险。

Coutts的英国首席投资官Alan Higgins表示，获利增长出现加快迹象，可能有助于分析师改变看法，并推动欧洲股市市盈率升至14倍。

“如果市场继续走高，你肯定会看到分析师顺应趋势，”Higgins称，“市场存在增长势头...预计明年企业将获利。”

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如欲查看欧股建议图表，请点选(link.reuters.com/fah55v)

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如欲查看欧洲企业获利增长势头图表，请点选(link.reuters.com/puj54v)(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)